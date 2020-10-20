تقارير سعودية: اتحاد جدة يفاوض أحمد حجازي كبديل للبرازيلي "أوفيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير سعودية، دخول نادي اتحاد جدة السعودي، في مفاوضات مع الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش الإنجليزي.

واوضحت صحيفة "المدينة" السعودية، أن مفاوضات إدارة نادي اتحاد السعودي مع المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي وست بروميتش الإنجليزي اقتربت من الحسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة من جانب إدارة اتحاد جدة، والتي شهدت تقدمًا كبيرًا ليكون بديلًا للبرازيلي برونو أوڤيني.

وتكثف إدارة اتحاد جدة جهودها لحسم ملف المدافع البديل لأوفنيي، والذي تسبب في حالة من الغضب الجماهيري بعد مستواه في مواجهة الفريق الأخيرة بالدوري أمام الاتفاق وتسبب في الخسارة بهدفين لهدف.

وشارك النجم المصري أحمد حجازي لأول مرة هذا الموسم مع وست بروميتش في بريميرليج أمام بيرنلي طوال الـ90 دقيقة لتنتهي المباراة بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.