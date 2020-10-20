معسكر مغلق.. موسيماني يضع خطة استعدادات الأهلي للوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إقامة معسكر مغلق قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.

الأهلي فاز في الذهاب بثنائية نظيفة على ملعب محمد الخامس في المغرب، ليصبح الأقرب للتأهل إلى المباراة النهائية.

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موسيماني سيقود مران الفريق في الخامسة مساء الأربعاء، وبعدها سيعلن قائمة المباراة لينضم كل أفرادها إلى المعسكر المغلق قبل 48 ساعة من المباراة.

ويحل الوداد ضيفاً على الأهلي في التاسعة مساء الجمعة المقبل، في محاولة من الفريق المغربي في الحفاظ على أماله بتحقيق فوز تاريخي على الأحمر، بينما يسعى بطل القارة التاريخي لفوز جديد لرفع معنوياته في المباراة النهائية.

وعلى هامش مران الأربعاء سيجري كامل أفراد فريق النادي الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.