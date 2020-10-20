كلوب بروج البلجيكي ينتزع فوزًا صعبا أمام زينت الروسي بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

انتزع كلوب بروج البلجيكي فوزا صعبا من مضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم كلوب بروج بهدف سجله إمانويل دينيس في الدقيقة 63 وتعادل سان بطرسبرج بهدف سجله إثان هورفاث في الدقيقة 74 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل شارليس دي كيتيلياري هدف الفوز لبروج في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة..

وحصد كلوب بروج أول ثلاث نقاط في البطولة هذا الموسم.