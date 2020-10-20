عودة ساسي وشيكابالا.. الزمالك يكتمل استعداده للرجاء المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

واصل الزمالك استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك استعاد نجمه التونسي فرجاني ساسي بعد تمام الشفاء من فيروس كورونا ووصوله من المغرب ليلتحق على الفور بالتدريبات الجماعية.

وعاد الثنائي محمود شيكابالا وحازم إمام للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الشفاء من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

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وعلى جانب آخر واصل المدافع محمود علاء التدريبات التأهيلية؛ استعدادًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد الرجاء، بعد أن وضع له الجهاز الطبي برنامجًا تأهيليًا مكثفًا.

ومنح البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك راحة للمدافع محمود الونش، والحارس محمود جنش من التدريبات الجماعية على أن يعود الثنائي غدًا الأربعاء للانتظام في المران الجماعي.

وطالب باتشيكو اللاعبين بعدم الخروج عن التركيز قبل مواجهة الرجاء من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

ووضع باتشيكو عدة نقاط فنية تحدث عنها مع اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بتصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبها الفريق في لقاء الذهاب أمام الرجاء الذي انتهى بفوز الأبيض (1-0).