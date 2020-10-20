مباشر.. باريس سان جيرمان 1 - 1 مانشستر يونايتد.. دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا صعبا، مساء اليوم الثلاثاء، على مضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 23، ماركوس راشفورد الدقيقة 87.

واحرز فريق باريس سان جيرمان صاحب الأرض هدفه الوحيد عن طريق اللاعب مارسيال لاعب مانشستر يونايتد بالخطأ في مرماه.

Advertisements

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان: كايلور نافاس - أليساندرو فلورينزي - عبدو ديالو - بريسنال كيمبيمبي - كورزاوا - أندير هيريرا - بيريرا - غاي - نيمار - مبابي - دي ماريا.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد: دي خيا - فان بيساكا - أكسيل تاونزيبي - لينديلوف - لوك شاو - أليكس تيليس - برونو فيرنانديز - مكتوميناي - فريد - مارسيال - راشفورد.

وبتلك النتيجة حصد فريق مانشسيتر يونايتد اول ثلاث نقاط له في المجموعة محتلا بذلك المركز الثاني خلف لايبزج الألماني والذي فاز في مباراته على باشاك شهير التركي.

ويتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثالث بدون نقاط وخلفه الفريق التركي في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة.