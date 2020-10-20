لحظة بلحظة.. بيراميدز 2- 0 حوريا كوناكري .. السعيد يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق بيراميدز بطاقة التأهل من نظيره حوريا كوناكري الغيني، لنهائي الكونفيدرالية، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف نهائي المسابقة.

وتخوض الفريق المتأهلة لدور نصف النهائية مباراة واحدة لتحديد المتأهل لنهائي المسابقة التي تستضيف المغرب أدوارها النهائية.

وسجل هدفي بيراميدز لاعبيه إبراهيم حسن بعد دقيقتين من مشاركته بديلاً في اللقاء وعبدالله السعيد بعد دقيقتين من الهدف الأول للفريق.

ويُعد هذا هو التأهل الأول لبيراميدز لنهائي الكونفيدرالية في أول مشاركة له بالبطولة.

وإليكم ملخصاً بأبرز أحداث المباراة:

انطلاق المباراة

مرت 15 دقيقة أولى وسيط سيطرة من قبل نادي بيراميدز لكن دون أي خطورة على مرمى حوريا.

تشهد المباراة سوء في في الأحوال الجوية.

الدقيقة 17: شهدت الخطورة الأولى لبيراميدز بتصويبة صاروخية من لاعبه محمد فاروق من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى حوريا.

الدقيقة 20: عبدالله السعيد أرسل عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء حوريا ولكن فشل تراوري في الحصول عليها.

الدقيقة 37: مدافع حوريا كوناكري ينقذ هدفاً من بيراميدز بعد تشتيته تصويبة عمر جابر من على خط مرماه.

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وصلنا للدقيقة 45 ولازال التعادل السلبي مستمراً.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني من المباراة.

انطلاق الشوط الثاني

مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني وسط سيطرة المتبادلة من قبل الفريقين.

الدقيقة 60 الحكم يحتسب ركلة جزاء لبيراميدز بحجة عرقلة مدافع حوريا لـ "إيريك تراوري" لمنع وصل تمريرة عبدالله السعيد له.

اللعب توقف لمدة 5 دقائق قبل أن يلغي الحكم ركلة الجزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الدقيقة 71: الدفع بإبراهيم حسن بدلاً من جون أنطوي.

الدقيقة 74: إبراهيم حسن يتقدم لبيراميدز بهدف.

الدقيقة 76: عبدالله السعيد يُسجل الهدف الثاني لبيراميدز بطريقة رائعة "ٌR2" من خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 78: توقف اللعب بعد إصابة أحمد أيمن منصور قبل أن يُستأنف في الدقيقة 79.

الدقيقة 85: الحكم ألغى هدفاً لحوريا كوناكري بداع التسلل.

وصلنا للدقيقة 90 وبيراميدز لازال متقدماً بهدفين نظيفين.