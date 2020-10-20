عودة بيتر تشيك.. تشيلسي يقيد "حارس طوارئ" في قائمته بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن نادي تشيلسي قائمته الكاملة لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي تشهد وجود الحارس بيتر تشيك.

ووفقًا لبيان رسمي نشره تشيلسي عبر موقعه، فإن تشيك سيتواجد في قائمة تشيلسي كحارس طوارئ تحسبًا لأي تطورات قد تنشأ مستقبلًا بسبب فيروس كورونا.

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وكان تشيك قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم مطلع يوليو عام 2019 بعد قضاء فترة من اللعب في أرسنال، ليعود إلى تشيلسي متوليًا منصب المستشار الفني للأداء بالنادي.

وقرر تشيلسي الاستعانة بتشيك للتواجد في قائمته بالبريميرليج إلى جانب إدوارد ميندي وكيبا أريزابالاجا وويلي كاباييرو حراس الفريق.

واختتم تشيلسي بيانه بأن تشيك سيتواجد في مقعد "لاعب غير متعاقد" في القائمة، بعيدًا عن المقاعد الأخرى الخاصة بالمتعاقدين أو تحت سن 21 عامًا.