بايرن ميونيخ يعلن إصابة جنابري بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني إصابة لاعبه سيرجي جنابري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد الفحوصات التي خضع لها الفريق البافاري.
وذكر بايرن في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن سيرجي جنابري ثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أن اللاعب حالته جيدة ويخضع للحجر الصحي في منزله.
ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني غدا الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يُذكر أن جنابري (25 عاما) يشارك بصفة أساسية مع بايرن، وخاض الدولي الألماني ست مباريات هذا الموسم ليسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفا.
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