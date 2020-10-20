بالنيران الصديقة.. باريس سان جيرمان يدرك التعادل أمام مانشستر يونايتد

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ادراك التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي لتصبح النتيجة التعادل بهدف لكل فريق في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وارك الفريق الباريسي التعادل بعد أن سجل الفرنسي انتوني مارسيال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55 من عمر اللقاء. أن سجل الفرنسي انتوني مارسيال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55 من عمر اللقاء. وكان الشوط الأول قد انتهي بتقدم اليونايتد بهدف دون رد من ركلة جزاء سددها برونو فيرنانديز.

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