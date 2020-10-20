الرجاء المغربي لـ" الوفد": طالبنا الكاف بتأجيل مباراتنا أمام الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء المغربي تقديم النادي طلبًا رسميًا للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، بأن الحالات المصابة بفيروس كورونا اربكت حسابات النادي، والتي قد تغير برنامج سفر بعثة

الفريق إلى القاهرة، لملاقاة الزمالك.وواصل المصدر : "قدمنا لـ الكاف طلب بتأجيل المباراة و نتمنى من الكاف تفهم الوضع في اتخاد قرارها، بعد الإصابات بـفيروس كورونا التي حدث بالفريق".وتابع نادي الرجاء:"هناك حالات مؤكدة لدينا و بالتالي من المؤكد أن هناك تغيير في برنامج سفر البعثة بعد وصول الحالات لـ٨ من ضمنهم ٦ لاعبين".ويتجه نادي الرجاء لتأجيل سفره الذي كان مقرر له غدًا الأربعاء، لحين حسم مصير اللقاء من قبل الكاف بعدما تقدم النادي بطلب لتأجيل المباراة.يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف نظيف، والذي سجله المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء ، بالمغرب.