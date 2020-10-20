الرجاء المغربي لـ" الوفد": طالبنا الكاف بتأجيل مباراتنا أمام الزمالك

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الرجاء المغربي تقديم النادي طلبًا رسميًا للإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، بأن الحالات المصابة بفيروس كورونا اربكت حسابات النادي، والتي قد تغير برنامج سفر بعثة
وواصل المصدر : "قدمنا لـ الكاف طلب بتأجيل المباراة و نتمنى من الكاف تفهم الوضع في اتخاد قرارها، بعد الإصابات بـفيروس كورونا التي حدث بالفريق".
وتابع نادي الرجاء:"هناك حالات مؤكدة لدينا و بالتالي من المؤكد أن هناك تغيير في برنامج سفر البعثة بعد وصول الحالات لـ٨ من ضمنهم ٦ لاعبين".
ويتجه نادي الرجاء لتأجيل سفره الذي كان مقرر له غدًا الأربعاء، لحين حسم مصير اللقاء من قبل الكاف بعدما تقدم النادي بطلب لتأجيل المباراة.
يذكر أن الزمالك فاز على الرجاء بهدف نظيف، والذي سجله المغربي أشرف بن شرقي خلال مباراة الذهاب على ملعب محمد الخامس، بمدينة الدار البيضاء ، بالمغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء المغربي لـ" الوفد": طالبنا الكاف بتأجيل مباراتنا أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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