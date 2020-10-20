كوتينيو يضيف ثالث أهداف برشلونة في شباك فيرينكفاروس

عزز فريق برشلونة الإسباني تقدمه أمام فيرينكفاروس المجري بتسجيل ثالث أهدافه في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات أولى جولات دور المجموعات. منافسات أولى جولات دور المجموعات. ونجح الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو في تسجيل الهدف الثالث لبشرلونة في الدقيقة 53 من عمر المباراة. الهدف الثالث لبشرلونة في الدقيقة 53 من عمر المباراة. وكان الشوط الأول للقاء قد انتهى بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين للثنائي ليونيل ميسي وانسو فاتي.

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