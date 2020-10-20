كوتينيو يضيف ثالث أهداف برشلونة في شباك فيرينكفاروس

عزز فريق برشلونة الإسباني تقدمه أمام فيرينكفاروس المجري بتسجيل ثالث أهدافه في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمنمنافسات أولى جولات دور المجموعات.
ونجح الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو في تسجيلالهدف الثالث لبشرلونة في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
وكان الشوط الأول للقاء قد انتهى بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين للثنائي ليونيل ميسي وانسو فاتي.
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