استشفاء وتأهيل في تدريبات الزمالك قبل مواجهة الرجاء

خاضت مجموعة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء الرجاء المغربي الذي أقيم أمس الأول في المغرب، فقرات استشفاء وتأهيل، وذلك علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو علي تخفيف الجانب البدنيلهذه المجموعة ، والتركيز علي الاستشفاء وذلك لمعالجة الإرهاق في ظل خوضهم مباراة ورحلة العودة للقاهرة .. كما قاموا بعمل فقرة خفيفة للترفيه بالكرة من خلال التمرير، أعقبها سباق جري خفيف.. واكتفت بهذة الفقرات بناء علي تعليمات الجهاز الفني، ولم يشاركوا في الفقرات الفنية التي يقوم بها مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المغرب.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا
وفاز الفريق في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.
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