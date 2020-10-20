انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة تشيلسي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني بالتعادل السلبي، في المواجهة التي تجمهما ضن منافسات أولي جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. أبطال أوروبا. شهد الشوط الأول للقاء ندية كبيرة بين لاعبي الفريقين، وفشل الفريق الانجليزي في استغلال عامل الأرض للتفوق علي منافسه حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي. عامل الأرض للتفوق علي منافسه حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي. على الجانب الآخر انتهي الشوط الاول من مباراة رين الفرنسي وكراستودار الروسي لحساب المجموعة ذاتها بالتعادل السلبي دون أهداف أيضًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوط أول سلبي بين تشيلسي وإشبيلية في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.