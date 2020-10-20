محمود عبدالعزيز يخوض فقرة تأهيلية قوية في مران الزمالك

خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية علي هامش المران المقام حاليابملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب.
جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويؤدي محمود عبدالعزيز المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له، تمهيدا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.
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