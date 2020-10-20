ميسي وفاتي يضعان برشلونة في المقدمة أمام فيرينكفاروس بالشوط الأول

تقدم فريق برشلونة الإسباني على نظيره فيرينكفاروس المجري، بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ستاد كامب نو معقل النادي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة

الأولى لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا

جاء الهدف الأول في الدقيقة 27 بقدم ليونيل ميسي من ركلة جزاء تحصل عليها

البرغوث بعد عرقلة داخل المنطقة، بينما سجل الهدف الثاني إنسو فاتي في الدقيقة 42.

وضم تشكيل برشلونة أمام فيرينكفاروس كلًا من:

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خط الدفاع: ديست، لينجليه، بيكيه، سيرجي روبيرتو

خط الوسط: دي يونج، كوتينيو، بيانيتش

خط الهجوم: أنسو فاتي، ميسي، ترينكاو