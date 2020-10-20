التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة بيراميدز وحوريا الغيني بالكونفدرالية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بالتعادل السلبي دون أهداف. سيطر فريق بيراميدز تماما على أجداث الشوط الأول للقاء في مواجهة تنظيم دفاعي جيد للفريق الغيني الذي نجح في إغلاق المساحات أمام رباعي الهجوم عبدالله السعيد وايريك تراوري ومحمد فاروق وجون انتوي. دفاعي جيد للفريق الغيني الذي نجح في إغلاق المساحات أمام رباعي الهجوم عبدالله السعيد وايريك تراوري ومحمد فاروق وجون انتوي. وتصدي حاس مرمي حوريا لتسديدات قوية عدة من ايريك تراوري وعمر جابر في ظل اعتماد بيراميدز علي التسديد كحل للتغلب علي التكتل الدفاعي. يذكر أن نهضة بركان المغربي كان قد حسم بطاقة التأهل الأولي للنهائي عقب تغلبه علي حسينية أغادير مساء أمس بهدفين مقابل هدف.

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