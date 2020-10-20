مانشستر يونايتد يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. سجل هدف اليونايتد: برونو فيرنانديز في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. في الدقيقة 23 من ركلة جزاء. وضم تشكيل مانشستر يونايتد الإنجليزي كلا من : حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: لوك شاو، لينديلوف، توانزيبي، وان بيساكا. خط الوسط: فريد، سكوت ماكتموناي، برونو فرنانديز، تيليس خط الهجوم: مارسيال، راشفورد Advertisements بينما ضم تشكيل باريس سان جيرمان كلا من : حراسة المرمى: نافاس خط الدفاع: فلورينزي، ديالو، كيمبيمبي، كورزوا خط الوسط: دانيلو، إدريسا جي، هيريرا خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، نيمار ويخوض مدرب اليونايتد أوليه جونار سولشاير المباراة ضد باريس بغياب 3 لاعبين مهمين هم هاري ماجواير وإدينسون كافاني وماسون جرينوورد، على الجانب الآخر لا يوجد غيابات مؤثرة بالنسبة لتوماس توخيل باستثناء ماركو فيراتي.

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