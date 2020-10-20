باتشيكو يعقد جلسة خاصة مع زيزو ومصطفى محمد

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع أحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وذلك على هامش المران المقام على ملعب الأبيض، إذ

وجه لهما بعض التعليمات الفنية.

وطالب المدرب البرتغالي، ثنائي الزمالك بالاكتفاء ببعض التدريبات التأهيلية بالجمانيزيوم فقط والحصول علي أكبر قسط من الراحة والاستشفاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد والذي أقيم على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.