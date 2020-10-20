بث مباشر | فيديو أهداف مباراة برشلونة وفيرينكفاروسي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة “برشلونة وفيرينكفاروسي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 20-10-2020 ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. تذاع مباراة “برشلونة وفيرينكفاروسي” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق “حفيظ دراجي”، كما تُنقل على قناة بي تي سبورت إيسبن. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الكامب نو، ويدير المباراة الحكم السويسري “ساندرو سشارير”. يلعب فريقا “برشلونة” الإسباني و”فيرينكفاروسي” المجري لحساب المجموعة السابعة والتي تضم “يوفنتوس” الإيطالي و”دينامو كييف” الأوكراني. قم بتحديث هذه الصفحة أثناء سير اللعب اضغط هنا للوصل إلى صفحة أهداف مباراة برشلونة فيرينكفاروسي في دوري أبطال أوروبا ..

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