ينشر لكم الخليج 365 ترددات القنوات الناقلة لقمة مباريات اليوم الثلاثاء بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021/2020.

يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم العرب عن القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل مجاني، في ظل احتكار مجموعة بي إن سبورتس القطرية للمسابقة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مهمة ليست بالصعبة بسبب وجود عدد كبير من القنوات الأوروبية المختلفة سواء في شرق أو غرب القارة يقومون بنقل البطولة، بالاضافة إلى وجود طرق أخرى مثل القنوات ذات الشفرة المكسورة بنظام الشيرينج.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية ، وتقام على ملعب بارك دي برانس (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

وتتصدر قناة CBC Sport HD الأذربيجانية قائمة القنوات المجانية الناقلة لهذا اللقاء المرتقبة، وبالإمكان الاعتماد عليها لمشاهدة المباراة في البث المباشر إذا لم تكن مشتركًا في قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتنقل قناتي بي إن سبورتس 1 و4 اللقاء، بالاضافة إلى قناة بي إن سبورتس الإنجليزية 11، وتأتي من بعدها قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وسكاي سبورتس البريطانية، وسكاي سبورت إيطاليا، وقناة موفي ستار ليجا دي تشامبيونس 3 الإسبانية.

وأختير المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” للتعليق على مباراة باريس ومانشستر يونايتد في بين سبورت، بعد أيام قليلة من تعليقه على مباراة ديربي ميلانو بين الإنتر وميلان، التي انتهت بفوز ميلان بهدفين لهدف.

وبالاضافة لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، تضم المجموعة الثامنة فريق مشروب الطاقة الشهير “ريد بول لايبزيج الألماني” وفريق إسطنبول باشاك شهير التركي.

ويكشف الخليج 365 في التقرير التالي أبرز القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال اليوم؟

قناة CBC Sport HD (أذربيجان)

القمر Europe*Star 1 ، 45 شرقًا، التردد 11135 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 5/6، التشفير مفتوح

قناة Orange Sport Slovakia (سلوفاكيا)

القمر Eutelsat W2، 16 شرقًا، التردد 11324 عمودي، الترميز 30000، التصحيح DVB-S2 8PSK 2/3، التشفير كوناكس.

قناة Arena Sport 1 HD Montenegro (الجبل الأسود)

القمر: Astra 3A– 23.5 ، التردد 11720 أفقي ، الترميز 30000 ، التصحيح DVB-S2 8PSK 3/4 ، التشفير: كوناكس.

قناة Kanal A Slovenija (سلوفينيا)

القمر: Eutelsat W2 , 16 ، التردد 11221 أفقي، الترميز 30000 ، التصحيح 3/4، التشير: فيديو جارد.

قناة TV 3 + Denmark (الدنمارك)

القمر Astra 1A ، 5 شرقًا، التردد 11977 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير: فيديو جارد

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قناة SBS 6 (هولندا)

القمر Astra 1B-1H + 2C – 19.2 شرقًا – التردد 12515 أفقي ، الترميز 22000 ، التصحيح 3/4 ، التشفير إرديتو 2.

قناة RTE Two (إيرلندا)

القمر Astra 2A/2B/2D ، 28.2 شرقًا، التردد 11758 أفقي، الترميز 29500، التصحيح 3/4، التشفير: فيديو جارد.

قناة TV2 Sport Norge (النرويج)

القمر Thor 2/3 ، 0.8 غربًا، التردد 11385 عمودي، الترميز 30000، التصحيح 3/4، التشفير: فيديو جارد.

قناة Tring Sport 1 (ألبانيا)

القمر Eutelsat W2، 16 شرقًا، التردد 11427 أفقي، الترميز 27500، التصحيح 5/6، التشفير كوناكس.

قناة Arena Sport 1 HD Serbia (صربيا)

القمر Astra 3A ، 23.5 شرقًا، التردد 11798 أفقي، الترميز 30000، التصحيح 3/4، التشفير: كوناكس.

القمر Eutelsat W2 ، 16 شرقًا، التردد 11554 أفقي، الترميز 30000، التصحيح 3/4، فيديو جارد التشفير

قناة Digi Sport 1 HD Romania (رومانيا)

القمر Thor 2/3 ، 0.8 غربًا، التردد 11823 أفقي، الترميز 30000، التصحيح 3/4، التشفير: ناجرافيشن.

قناة Futbol 2 HD (أوكرانيا)

Astra 1A ، 5 شرقًا، التردد 12130 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير: كوناكس.

قناة Ziggo Sport Voetbal (هولندا)

القمر Astra 3A، 23.5 شرقًا، التردد 12129 عمودي، الترميز 27500، التصحيح 3/4، التشفير ناجرافيشن.