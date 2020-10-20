يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث من أرض دينامو كييف بثنائية موراتا 

تغلب يوفنتوس الإيطالي على ظروفه الصعبة وتمكن من تجاوز مضيفه دينامو كييف الأوكراني في افتتاح مبارياته ضمن دوري أبطال أوروبا.



وانتصر يوفنتوس بهدفين دون رد على دينامو كييف اليوم الثلاثاء في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.



وعوّض يوفنتوس نتيجته المخيبة السبت الفائت عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع كروتوني في الدوري الإيطالي.



وسجّل الإسباني ألفارو موراتا العائد إلى يوفنتوس هذا الموسم لبطل إيطاليا الهدف الأول في الدقيقة السادسة والأربعين قبل أن يضيف الهدف الثاني بنفسه قبل ست دقائق من النهاية، علماً أن المجموعة تضم برشلونة الإسباني وفرنسفاروش الهنغاري.



وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الأول عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخراً.



بدأ أندريا بيرلو مشواره كمدرب في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز ثمين ليوفنتوس.



وكانت مباراة كييف التي تابعها قرابة 15 ألف مشجع من المدرجات، الرابعة فعلياً لبيرلو كمدرب (مع عدم احتساب لقاء نابولي بسبب عدم حضور الأخير واحتسابه خاسراً صفر-3)، وقد حقق انتصاره الثاني وجاء على حساب "معلمه" الروماني ميرتشيا لوتشيسكو الذي كان أول من منح "المايسترو" بدايته الاحترافية كلاعب قبل 25 عاماً في بريشيا حين كان صانع الألعاب في السادسة عشرة من عمره.



ومرة أخرى، فضل بيرلو عدم البدء بالمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي بدا ممتعضاً وأشرك السويدي ديان كولوشيفسكي أساسياً إلى جانب موراتا ومن خلفهما الوافد الجديد الآخر فيديريكو كييزا والويلزي آرون رامسي.



ورغم فرض سيطرته في بداية اللقاء أمام مضيفه، عجز يوفنتوس عن تهديد المرمى في الدقائق الأولى لكنه بدأ بعد الدقيقة العاشرة بالوصول إلى مرمى هيورهي بوشان إن كان عبر كييزا أو القائد جورجيو كييليني لكن من دون أن يهز الشباك.



ثم تعرض فريق بيرلو لضربة بإصابة كييليني الذي اضطر لترك مكانه باكراً للتركي مريح ديميرال (19)، وذلك تزامناً مع تراجع الوتيرة وانحصار اللعب في وسط الملعب من دون فرص حتى الدقيقة 28 حين اختبر الكولومبي خوان كوادرادو حظه بتسديدة صدها بوشان (28)، ثم تدخل الأخير ببراعة لحرمان كولوشيفسكي من هدف رائع بكعب القدم (31).



Advertisements

وبعد ثوان معدودة على انطلاق الشوط الثاني، وجد يوفنتوس طريقه إلى الشباك عبر موراتا الذي سجل هدفه الثاني توالياً بقميص فريقه الجديد-القديم (سجل التعادل أمام كروتوني) بعد كان في المكان المناسب لمتابعة الكرة في الشباك بعد أن صدها بوشان إثر تسديدة من كولوشيفسكي (46).



وزج بعدها بيرلو بديبالا بدلاً من كولوشيفسكي بحثاً عن التعزيز، إلا أنّ النتيجة بقيت على حالها حتى الدقيقة 84 حين أضاف موراتا الهدف الثاني بكرة رأسية إثر عرضية من كوادرادو.



وفي مباراة أخرى تعادل سان بطرسبورغ الروسي على أرضه مع بروج البلجيكي وخرج متعادلا 1-1 لكن الأخير خطف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع في افتتاح منافسات المجموعة السادسة.



ووجد بطل الدوري الروسي نفسه متخلفا في مواجهته القارية الأولى مع بروج منذ موسم 1987-1988 (الدور الأول لكأس الاتحاد حين تأهل الأخير بعد تعويض خسارة الذهاب صفر-2 بفوزه إيابا 5-صفر)، في الدقيقة 63 بهدف للنيجيري إيمانويل دينيس.



لكن الحظ أسعفه بعدما أدرك التعادل في الدقيقة 74 بمساعدة الحارس الأميركي لبروج إيثان هورفاث الذي ارتدت الكرة منه والى الشباك بعد تسديدة صدها القائم من الكرواتي ديان لوفرن.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الضيوف هدف النقاط الثلاث عبر شارل دي كيتيلايري (3+90).



وتضم المجموعة كلا من لاتسيو الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: بي إن سبورت