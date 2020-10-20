عام بلا ظهور.. ريال مدريد يفقد هازارد ثلاثة أسابيع أخرى 

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مد فترة غياب البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، لـ3 أسابيع أخرى، بداعي الإصابة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هازارد لن يلحق بمواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة السبت المقبل، وسيستمر غيابه حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر/تشرين ثان المقبل.



وأضافت: "ما بدا للوهلة الأولى أنه إزعاج بسيط في ساقه اليمنى، تسبب في استبعاده من مواجهة بلد الوليد في الليجا، لكن حقيقة الأمر أنه سيغيب لما بعد فترة التوقف الدولي المقبلة بين 10 و18 نوفمبر/تشرين ثان المقبل".



وتابعت: "هذا يعني أن هازارد سيكمل عاما دون الظهور مع ريال مدريد تقريبًا، والذي تعرض للإصابة العام الماضي أمام باريس سان جيرمان بعد تدخل عنيف من مونييه في الكاحل، وبعد العلاج انتكس، ثم خضع لعملية جراحية".