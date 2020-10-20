شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يخوض تدريبات تأهيلية في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبدالعزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
ويؤدي محمود عبدالعزيز، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له، تمهيدا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.
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