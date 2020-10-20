شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة «هازارد» إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن إصابة إيدن هازارد «أسوأ مما كان متوقعًا في البداية»، حيث لم يلعب جناح تشيلسي السابق أي مباراة هذا الموسم وسيغيب لشهر آخر.
على الرغم من الانتكاسة الأخيرة التي حدثت له، عاد البلجيكي إلى التدريبات لكن زيدان كان يأمل في تعافيه في وقت قريب، إلا أنه لن يعود قبل شهر من الآن بحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» المدريدية اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا»، سيتعين على هازارد الآن الانتظار حتى 18 نوفمبر على الأقل حتى يعود للملاعب.
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