شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيك» يعود لتشيلسي بسبب كوارث «كيبا» والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدرج نادي تشيلسي في قائمته للدوري الإنجليزي الممتاز والمكونة من 25 لاعبًا، اسم الحارس الأسطوري بيتر تشيك والذي يشغل حاليًا منصب المستشار الفني للنادي اللندني، كحارس رابع تحسبًا لإصابة أحد الحراس في الفريق، على الرغم من اعتزاله كرة القدم في عام 2019، وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا قد انضم إلى طاقم تدريب تشيلسي العام الماضي كمستشار فني وأداء بعد اعتزله، وكان يتدرب مع البلوز في الأشهر الأخيرة. تشيك هو الحارس الرابع في قائمة تشيلسي، حيث انضم إلى كيبا أريزابالاجا وإدوارد ميندي وويلي كاباييرو، وحاول النادي التقليل من شأن إدراج تشيك، قائلاً إن الخطوة كانت «احترازية» وتتعلق بوباء فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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