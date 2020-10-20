شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يرفض عرض عرافي ويفضل للبقاء مع سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مصادر مقربة من أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه أنه رفض عرضا مغرياً من أحد الأندية العربية لتولى تدريب فريقها بداية من الموسم الكروى المقبل، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه «الموج الأزرق» منذ توليه المسؤلية للفريق وصعوده للمركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام.



وتمسك سامى بالبقاء مع سموحه رغم عرض النادى تسديد قيمة الشرط المنصوص في عقده مع الفريق السكندرى خصوصا في ظل شعوره بالراحة مع الفريق وتلقيه الدعم المناسب المهندس فرج عامر رئيس النادى والذى وعده بتوفير كافه مطالبه خلال الموسم الجديد من أجل المنافسه على درع الدورى.



ويمتد عقد المدير الفنى مع سموحه للموسم المقبل، ويعمل حالياً المدير الفنى على تحديد المراكز التي تحتاج تدعيم في الموسم المقبل خصوصا بعد اقتراب عودة الثنائى ناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم لصفوف الأهلى .