شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليدز يفقد لاعبه لمدة 6 اسابيع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 تلقى نادي ​ليدز يونايتد​ الإنكليزي ضربة قوية بعد اصابة لاعبه الدولي ​كالفين فيليبس​ وامكانية غيابه عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

Advertisements وتحدثت التقارير عن إمكانية غياب اللاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة في الكتف. اللاعب ليس بحاجة للخضوع إلى جراحة في موضع الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام وولفرهامبتون بنتيجة 0 - 1. يذكر ان هذه الاصابة اتت في غير وقتها بالنسبة للنادي اولا وللاعب ثانيا بعد ان قدم مستويات مميزة جعلته لاعبا دوليا وتم استدعاؤه للمنتخب الانكليزي الاول.

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