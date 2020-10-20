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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوزيل خارج ارسنال حتى شباط المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
استبعد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الألماني مسعود أوزيل من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم.
أوزيل دخل في خلافات مع إدارة المدفعجية بسبب محاولات النادي اللندني التخلص منه وإصراره هو على البقاء.
هذا الأمر دفع أرتيتا لاستبعاده من قائمة الدوري الأوروبي والآن يأتي الدور على الدوري الإنكليزي ليتم تجميد اللاعب بشكل كامل.
ويعني استبعاد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً أنه لن يشارك في أي مباراة مع آرسنال حتى شهر شباط القادم.
ويعتبر السبب الرئيسي في عدم تواجد أوزيل بالقائمة هو ضرورة أن تحتوي على 17 لاعباً فقط من غير المحليين فوق سن 21 سنة.
أرتيتا يمتلك 19 لاعباً في الوقت الحالي مما يعني أنه يجب عليه التخلي عن لاعبين أحدهما أوزيل والآخر هو اليوناني سوكراتيس.
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