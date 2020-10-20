غوتي: أتمنى ان يوقع مبابي ونيمار مع الميرينغي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

تحدث المدرب الحالي ونجم فريق ​ريال مدريد​ الاسباني السابق، خوسيه ماريا غوتياريز الملقب بغوتي عن تمنياته للفريق الملكي في فترة الانتقالات القادمة.



وقال غوتي:" أتمنى ان يوقع الفرنسي ​كليان مبابي​ و البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق ريال مدريد. ​برشلونة​ ؟ اتمنى ان لا يتعاقدو مع اي للاعب، دعهم يبقون مع ​غريزمان​ الذي قاتلوا من اجله".

واضاف غوتي:" لنكون واقعيين كل من ​فينيسيوس جونيور​ و ​انسو فاتي​ يمكن أن يكونا حاسمين في ​الكلاسيكو​ القادم خاصة في ظل غياب عتاصر مهمة من الريال".