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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوتي: أتمنى ان يوقع مبابي ونيمار مع الميرينغي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
تحدث المدرب الحالي ونجم فريق ريال مدريد الاسباني السابق، خوسيه ماريا غوتياريز الملقب بغوتي عن تمنياته للفريق الملكي في فترة الانتقالات القادمة.
وقال غوتي:" أتمنى ان يوقع الفرنسي كليان مبابي و البرازيلي نيمار دا سيلفا مع فريق ريال مدريد. برشلونة ؟ اتمنى ان لا يتعاقدو مع اي للاعب، دعهم يبقون مع غريزمان الذي قاتلوا من اجله".
واضاف غوتي:" لنكون واقعيين كل من فينيسيوس جونيور و انسو فاتي يمكن أن يكونا حاسمين في الكلاسيكو القادم خاصة في ظل غياب عتاصر مهمة من الريال".
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