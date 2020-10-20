شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماركا: تمديد فترة غياب هازارد عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مدة غياب الدولي البلجيكي إيدين هازارد عن ريال مدريد الاسباني ستمتد حتى تشرين الثاني المقبل.
ويغيب هازارد عن النادي الملكي منذ بداية الموسم بسبب إصابة في الساق اليمنى، ورغم أنه كان ضمن قائمة الفريق لمواجهة بلد الوليد، خرج في اللحظات الأخيرة من اللقاء.
وبحسب الصحيفة، فان نجم تشيلسي السابق سيواصل غيابه عن الميرينغي حتى تشرين الثاني المقبل، ما يعني غيابه عن الكلاسيكو المرتقب امام برشلونة على ملعب الكامب نو.
ولا يريد النادي الاسباني المجازفة في حالة هازارد، الذي يعاني من إصابة في الركبة والساق اليمنى، حيث يتطلع لمنحه راحة لاطول فترة ممكنة، حتى لا تتفاقم إصابته.
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