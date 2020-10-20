شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. محمود عبد العزيز يظهر من جديد في تدريبات مدرسة الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية علي هامش المران المقام حاليا بملعب النادي، وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي إصابات الملاعب جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الذي يخوضه اللاعب ، استعدادا للعودة للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. ويؤدي محمود عبد العزيز المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له، تمهيدا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة. Advertisements

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي وهنأهم في البداية علي الأداء والفوز في لقاء الذهاب على الرجاء بالمغرب، مؤكدا لهم أنهم كانوا علي قدر المسئولية .

وطالب المدير اللاعبين بالتركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة وهي لقاء العودة أمام الرجاء ، كما قام بتصحيح بعض الأمور الفنية التي حدثت في اللقاء الأخير.

وفي نهاية الجلسة قال باتشيكو للاعبين: " الشوط الأول انتهي هناك بالفوز وهذا أمر جيد ... أمامنا شوط آخر في القاهرة للوصول للنهائي... ما زالت هناك ٩٠ دقيقة حاسمة.. أنتم دائما رجال وعلي قدر المسئولية ".

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف نظيف.