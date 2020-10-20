شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. شيكابالا وحازم إمام في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتظم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادي.. وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها .
كما شارك حازم إمام الظهير الأيمن للفريق بشكل طبيعي في المران .
وأكد محمد اسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن شيكابالا أصبح جاهزا بشكل تام طبيا ، كذلك حازم إمام، وذلك بعد التأكد من سلامتهما وقدرتهما علي التواجد في التدريبات الجماعية.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي مساء السبت المقبل في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب بهدف دون رد.
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