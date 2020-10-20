شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الأهلي يفاضل بين بسام الطلائع وجاد إنبي لتدعيم حراسة المرمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى تلفزيون " اليوم السابع " أن إدارة النادي الأهلي أحالت ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق لميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق للمفاضلة بين أي من الثنائى محمود جاد حارس مرمى إنبي الصاعد وبين محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش قبل التعاقد مع أحدهما لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد محمد شبانة عبر برنامج " مع شبانه " لتليفزيون اليوم السابع أن إدارة الأهلى استقرت على تدعيم حراسة المرمى واستقرت على المفاضلة بين أي من الثنائي محمود جاد ومحمد بسام على أن يكون ميشيل يانكون هو ما يختار الأفضل بالنسبة لتدعيم عرين النادي الأهلي.

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الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.