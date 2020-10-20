شكرا لقرائتكم زيدان لا يفكر في "الكلاسيكو" ويكشف حالة راموس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه في كامل تركيزه قبل مواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مضيفاً أنه لن يدخل تغييرات كبيرة على التشكيلة تحسبا لمباراة القمة أمام غريمه برشلونة في الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

ووصل شاختار إلى إسبانيا بدون العديد من لاعبي الفريق الأول الذين لم يتعافوا بالكامل بعد عزلهم ذاتيا عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

لكن زيدان قال إن لاعبيه يرغبون في بدء مشوار دوري الأبطال بقوة، بحثا عن اللقب 14 في أرفع مسابقة للأندية في القارة.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا: المباريات الأخرى ستأتي تباعا لكن المواجهة الوحيدة التي نركز عليها الآن هي شاختار. أعلم أن العديد من لاعبي شاختار لا يستطيعون المشاركة لكنه لا يزال فريقا خطيرا ويملك تشكيلة قوية.

وتابع: نرغب في بداية قوية لدوري الأبطال ونعرف جيدا ما الذي نريد تحقيقه لكن هناك الكثير من الفرق الأخرى التي ترغب أيضا في الفوز بالبطولة.

Advertisements

وغاب ريال مدريد تماما عن مستواه في هزيمة مفاجئة 1-صفر في الدوري الإسباني أمام قادش الصاعد حديثا، وسدد مرتين فقط على المرمى رغم استحواذه على الكرة.

وقال زيدان إن لاعبيه يستحقون اللوم لكن أمامهم فرصة سريعة للتعويض، وأضاف: لدينا فرصة للتعويض وطي هذه الصفحة وأتمنى أن نشاهد فريقا مختلفا لريال مدريد.

وأصيب سيرجيو راموس قائد ريال في الركبة أمام قادش وغاب عن التدريبات يوم الثلاثاء.

ومع اقتراب أول مباراة قمة لهذا الموسم أمام برشلونة يوم السبت سيجري زيدان تقييما لحالة قلب دفاع منتخب إسبانيا قبل انطلاق المباراة.

وقال زيدان: لم يتدرب معنا صباح اليوم ولا نرغب في المغامرة. تعرض لكدمة، لا نريد اتخاذ أي مخاطرة. لا يزال يشعر بوجع وسنحدد الأمور يوم الأربعاء.