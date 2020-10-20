شكرا لقرائتكم يونايتد وليفربول في محادثات للانضمام إلى الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت شبكة "سكاي" يوم الثلاثاء أن مانشستر يونايتد وليفربول في محادثات مع أكبر الأندية في أوروبا للانضمام إلى بطولة جديدة يدعمها الاتحاد الدولي (الفيفا) ستغير وجه كرة القدم عالميا.
ويبحث أكثر من 12 فريقا من أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا في إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا تأسيس البطولة الجديدة، التي ستحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز على أمل انطلاقها بحلول 2022.
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