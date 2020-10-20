شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوقف مران الأهلي لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الوداد المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مران فريقه اليوم الثلاثاء أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة الوداد المغربي المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، والتي تأتي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب لصالح الفريق الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بعدم الاحتفاظ بالكرة والتمرير السريع والتمركز الصحيح في المناطق الدفاعية اثناء امتلاك المنافس الكرة والتسديد من خارج منطقة الجزاء اثناء تكتل لاعبي الفريق المنافس في مناطقهم الدفاعية.

من ناحية أخرى توصل مسئولو النادي الأهلي ممثلين في لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتصور نهائي في ملف اللاعبين المعارين، وذلك بتحديد العائدين لصفوف الفريق واللاعبين الذين سيتم تجديد إعارتهم وهؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم بشكل نهائي، وأبلغ مسئولو الأهلي 4 لاعبين بعودتهم لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء اعارتهم وهم ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم كامبوس المعارين لسموحة، عمار حمدي المعار لطلائع الجيش ومحمد شريف نجم الفريق المعار لانبي، فيما لازال موقف أكرم توفيق غامضًا سواء بعودته لصفوف الفريق أو بتجديد إعارته مرة أخرى.

واستقر مسئولو الأهلي على تجديد إعارة عدد من اللاعبين أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وصلاح محسن، بينما هناك اتجاه للاستغناء بشكل نهائي عن بعض اللاعبين ومنهم كريم يحيي وفوزي الحناوى.

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