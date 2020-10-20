شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التجوال بتونس يربك حسابات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم حظر التجول المفروض في تونس بداية من اليوم بقرار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يسبب تفشي وباء كورونا وزيادة أعداد المصابين مؤخرا

يواصل منتخب الشباب المصري تحت 20سنةً بقيادة ربيع ياسين برنامج إعداده الجاد من التدريبات الصباحية والمسائية استعدادا للسفر لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل بتونس

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب استمرار المعسكر المغلق الذي بدا السبت الماضي مع إقامة وديتين كل اسبوع والتنبيه علي اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز واليقظة التامة وعدم الالتفات لأي كلام يخص تأجيل البطولة والاستعداد علي ان البطولة في موعدها المتفق عليه لحين وصول خطاب رسمي من اتحاد شمال أفريقيا يفيد بالتأجيل لمدة شهر او نقل البطولة من دولة تونس بناء علي توصية من الاتحاد الأفريقي خلال الساعات القادمة وأضاف ان المنتخبات المشاركة في البطولة وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا تستعد بكل القوة والتركيز للبطولة التي يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني لبطولة أمم أفريقيا بموريتانيا علي الجانب الآخر يخوض صغار الفراعنة مباراة ودية عصر الغد أمام فريق نادي بلبيس احد أندية القسم الثالث استعدادا للسفر الي بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021 الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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