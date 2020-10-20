شكرا لقرائتكم خبر عن «أفشة» يشارك في المران الجماعي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الآلام التي شعر بها عقب مباراة الذهاب أمام الوداد بالمغرب والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
واطمأن الجهاز الطبي على جاهزية «أفشة» من خلال الأشعة على الضلوع بعدما تعرض لكدمة خلال مشاركته في مباراة الوداد، كما أجرى أشعة أخرى على العضلة الخلفية بعد شكواه من إجهاد بها، وشارك اللاعب في مران اليوم بعد تحسن حالته وزوال الآلام التي اشتكى منها.
واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل. .
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