شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حاسم من موسيماني فى تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق تدريبات بدنية خفيفة، ثم أجرى الجهاز الفني تدريبات فنية وخططية، ركز خلالها على بناء الهجمة والتحرك داخل منطقة الجزاء، والعمل على تصويب الأخطاء بشكل عملي ونظري من خلال الحديث المستمر مع اللاعبين أثناء المران. ويجري الأهلي مسحة طبية غدًا على هامش مران الفريق وفقا للبروتوكول الطبي؛ استعدادا لمواجهة الوداد.
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