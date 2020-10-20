شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» ينتظم في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الوداد في إياب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.
وشارك كهربا في مران اليوم بعد خضوعه لفحص طبي؛ للتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وكان اللاعب قد اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري والتي أبعدته عن المشاركة في مباراة الذهاب أمام الوداد.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد في جولة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس، ويستعد الفريق لمباراة العودة التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل.
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