شكرا لقرائتكم خبر عن حظر التجوال بتونس يربك حسابات منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم حظر التجول المفروض في تونس بداية من اليوم بقرار رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي يسبب تفشي وباء كورونا وزيادة أعداد المصابين مؤخرا

يواصل منتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً بقيادة ربيع ياسين برنامج إعداده الجاد من التدريبات الصباحية والمسائية استعدادا للسفر لبطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل بتونس.

وأكد المدير الفني لمنتخب الشباب استمرار

المعسكر المغلق الذي بدا السبت الماضي مع إقامة وديتين كل اسبوع والتنبيه على اللاعبين والجهاز الفني بالتركيز واليقظة التامة وعدم الالتفات لأي كلام يخص تأجيل البطولة والاستعداد على ان البطولة في موعدها المتفق عليه لحين وصول خطاب رسمي من اتحاد شمال أفريقيا يفيد بالتأجيل لمدة شهر أو نقل البطولة من دولة تونس بناء على توصية من الاتحاد الأفريقي خلال الساعات القادمة وأضاف ان المنتخبات المشاركة في البطولة وهي تونس والجزائر والمغرب وليبيا تستعد بكل القوة والتركيز للبطولة التي يتأهل اصحاب المركز الأول والثاني لبطولة أمم إفريقيا بموريتانيا. على الجانب الآخر يخوض صغار الفراعنة مباراة ودية عصر الغد أمام فريق نادي بلبيس احد أندية القسم الثالث استعدادا للسفر إلى بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021