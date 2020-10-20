شكرا لقرائتكم خبر عن الروسى «روبليف» يصعد إلى المركز الثامن.. و«ديوكوفيتش» يحافظ على صدارة التصنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد الروسى أندريه روبليف إلى المركز الثامن فى التصنيف العالمى للاعبى التنس المحترفين، وذلك بعد يوم واحد من تتويجه بلقب بطولة سان بطرسبرج.

وصعد روبليف مركزين ليحتل أفضل مركز له فى التصنيف العالمى خلال مسيرته حتى الآن، ويتنافس على أحد المقعدين المتبقيين فى البطولة الختامية للموسم، المقررة فى العاصمة البريطانية لندن فى نوفمبر المقبل.

وظل الألمانى ألكسندر زفيريف فى المركز السابع، رغم تتويجه أمس الأحد بلقب بطولة كولن.

وحافظ النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش على موقعه فى الصدارة برصيد 11740 نقطة ويليه الإسبانى رافاييل نادال فى المركز الثانى برصيد 9850 نقطة والنمساوى دومينيك ثيم برصيد 9125 نقطة.

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على جانب آخر، فاز الروسى المصنف الثالث أندريه روبليف، برابع ألقابه فى بطولات اتحاد المحترفين للتنس، هذا العام، بعد تغلبه على الكرواتى بورنا تشوريتش 7-6 و6-4، فى نهائى بطولة سان بطرسبرج المفتوحة.

وبعد تتويجه بألقاب الدوحة وأديليد وهامبورج هذا العام، تساوى روبليف مع نوفاك ديوكوفيتش، فى حصد أكبر عدد من الألقاب فى 2020. كما تفصل اللاعب البالغ عمره 22 عاما، ثلاثة انتصارات عن معادلة المصنف الأول عالميا، فى تحقيق 37 انتصارا بالعام.

وأعادت المواجهة ذكرى سيئة لتشوريتش، الذى خسر نهائى سان بطرسبرج أمام لاعب روسى آخر، وهو دانييل ميدفيديف، بمجموعتين متتاليتين أيضا، العام الماضى.

وكان روبليف قويا على الإرسال، ولم يمنح تشوريتش فرصة كسره.

ويعطيه هذا الفوز دفعة قوية، نحو التأهل للبطولة الختامية، الشهر المقبل، لأول مرة، كما سيتقدم للمركز الثامن فى التصنيف العالمى.