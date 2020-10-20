شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو تتعرض لهجمات رقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو أولمبياد طوكيو إنهم في حالة تأهب متواصلة حيال هجمات سيبرانية اليوم الثلاثاء، لكنهم لم يعانوا بعد من «تأثير كبير» بعدما اتهمت بريطانيا روسيا باستهداف الألعاب المرتقب إقامتها العام المقبل، وهو ما نفته موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن «جواسيس روساً هاجموا منظمي أولمبياد 2020، الخدمات اللوجستية والجهات الراعية، قبل تأجيل الألعاب لعام جراء تفشي جائحة كورونا المستجد».

وأوضح مسؤولو طوكيو 2020 إنهم اتخذوا مجموعة من الإجراءات المضادة ضد الهجمات الرقمية، لكنهم لم يكشفوا عن التفاصيل، مشيرين إلى مخاوف أمنية.

وقالت مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة في بيان «بينما كنا نواصل مراقبة أنواع مختلفة من الهجمات الإلكترونية على المنصات الرقمية المملوكة لطوكيو 2020، لم يُلاحظ أي تأثير كبير في عملياتنا».

وجاءت الاتهامات البريطانية في الوقت الذي اتهم فيه ستة من ضباط المخابرات العسكرية الروسية في الولايات المتحدة بشن هجمات إلكترونية على شبكة الكهرباء الأوكرانية، الانتخابات الفرنسية عام 2017 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغتشانغ في كوريا الجنوبية عام 2018.

ورفضت وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية سيكو هاشيموتو التعليق مباشرة على التقرير الثلاثاء، لكنها قالت إنه «منذ دورة الألعاب الأولمبية في لندن، تزايدت الهجمات الإلكترونية».

وأضافت «لقد جمع هجومهم الإلكتروني النضج العاطفي لطفل ساذج مع موارد دولة قومية»، مضيفة إنهم حاولوا إلصاق التهمة بكوريا الشمالية.

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وقال الرئيس التنفيذي السابق للجنة المنظمة في بيونغتشانغ لي هي-بيوم إنه «وَقَعَت عملية قرصنة في يوم الافتتاح، لكن لم نتمكن من تأكيد مصدرها».