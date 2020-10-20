مطالب فى «ليفربول» بالبحث عن بديل لـ«فان دايك»

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيمى كاراجر مدافع ليفربول الأسبق أن غياب المدافع فيرجيل فان دايك عن صفوف بطل إنجلترا بعد تعرضه لإصابة فى أربطة الركبة فتح باب الصراع على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم على مصراعيه وطالب فريقه السابق بضرورة التعاقد مع مدافع جديد بديلا للاعب الهولندى المصاب. وسيخضع فان دايك لعملية جراحية لإصلاح الإصابة، التى تعرض لها خلال تعادل فريقه 2-2 مع جاره إيفرتون السبت الماضى.

وقال كاراجر، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «السؤال الكبير الذى يطرح نفسه الآن هو هل يمكن لليفربول الفوز بلقب الدورى الممتاز بدون فان دايك. أعتقد أن غياب اللاعب يفتح باب الصراع على اللقب على مصراعيه. وتابع: «مع بداية الموسم الحالى كنت أشعر أن ليفربول لا يزال الفريق الأقوى لكن مع غياب فان دايك الذى قد يمتد حتى نهاية الموسم فإن مهمة ليفربول ستصبح أكثر صعوبة». وأضاف كاراجر: «على ليفربول دخول سوق الانتقالات فى يناير والسبب ليس فقط لإصابة فان دايك. فالفريق يعانى ضعفا فى هذه المنطقة على أى حال بعد أن فقد ديان لوفرين فى بداية الموسم. واللاعبون الآخرون فى هذه المراكز عرضة للإصابة» فى نفس السياق، تحدث مدافع فريق ليفربول فيرجيل فان دايك لأول مرة عن الإصابة الخطيرة التى تعرض لها فى مباراة أمام إيفرتون فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز. وتلاقى الفريقان فى الجولة الخامسة من البطولة، فى جوديسون بارك، حيث تعادلا بهدفين لمثليهما. وتعرض فان دايك لإصابة خطيرة فى الركبة بعد تدخل عنيف من حارس إيفرتون جوردان بيكفورد، وخرج فى الدقيقة 11.

وقال فان دايك، عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر: «التقيت بعد ظهر هذا اليوم بإخصائى بارز لبدء عملية التخطيط للتفاصيل الدقيقة لبرنامج إعادة تأهيلى بعد إصابة الأمس» وأضاف: «أنا الآن أركز بشكل كامل على شفائى وسأفعل كل ما بوسعى للعودة فى أسرع وقت ممكن، على الرغم من خيبة الأمل الواضحة، أنا من أشد المؤمنين بأن هناك أملا رغم الصعوبات، وبمساعدة الله سأحرص على أن أعود أفضل وأكثر لياقة وأقوى من أى وقت مضى». وواصل: «فى كرة القدم، كما هو الحال فى الحياة، أعتقد أن كل شىء يحدث لسبب ما ومن المهم الحفاظ على التوازن سواء كنت تمر بلحظات صعود أو هبوط». وتابع: «بدعم من زوجتى وأطفالى وعائلتى والجميع فى ليفربول، أنا مستعد للتحدى المقبل». واختتم: «أود أن أشكر الجميع على رسائل الدعم، فهذا يعنى قدرًا كبيرًا لى ولعائلتى، وسأبذل الآن كل ما فى وسعى لدعم زملائى بأى طريقة ممكنة فى الأسابيع المقبلة، بينما أواصل عملية شفائى يومًا بعد يوم، سأعود.«