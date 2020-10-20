شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يتلقى ضربة جديدة بسبب «فيراتى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوالى المصائب على المدرب الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى.

وكشفت صحيفة ليكيب أن توخيل سيكون محروما من خدمات لاعب الوسط الإيطالى ماركو فيراتى، لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليمنى.

وأشارت إلى أن فيراتى لن يشارك في أول 3 مباريات لباريس في دورى الأبطال أمام مانشستر يونايتد، وباشاك شهير التركى ولايبزيج الألمانى يومى 28 أكتوبرو4 نوفمبر.

وتعرض فيراتى لهذه الإصابة خلال مباراة منتخبى إيطاليا وهولندا الأسبوع الماضى، ضمن منافسات دورى أمم أوروبا.

ويعانى توخيل من نقص في مركز لاعب الوسط، نتيجة إصابة لياندرو باريديس بنفس إصابة فيراتى.

ولفتت ليكيب إلى أن مدرب الفريق الباريسى سيلجأ لتعويض الغيابات، بالاستعانة بالوافدين الجديدين رافينيا ودانيلو بيريرا.

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