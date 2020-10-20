شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل ملعب محمد الخامس لمواجهة حوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري بطل غينيا. ويتواجه بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. ووصل بيراميدز للدور نصف النهائي في أول مشاركة قارية خلال تاريخه ويسعى لتحقيق والتتويج باللقب الغالي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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