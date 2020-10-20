شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بين إدارة «برشلونة» و اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى يصر على موقفه فى التفاوض مع لاعبيه حول خفض رواتبهم، بسبب الآثار الاقتصادية التى سببها فيروس كورونا المستجد. وذكرت الصحيفة أن جزءًا كبيرًا من لاعبى برشلونة أظهروا رفضهم عبر خدمة «بوروفاكس»، التفاوض مع النادى بشأن خفض رواتبهم بالاشتراك مع عمال النادى. وأضافت أن العلاقة بين لاعبى الفريق الأول لبرشلونة وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادى، لاتزال صعبة ومتوترة للغاية.

وتابعت الصحيفة أن العديد من الأسماء الثقيلة فى غرفة خلع الملابس لا يريدون حتى التفاوض مباشرة مع رئيس برشلونة، لأنهم يعتبرونه فاقدًا للمصداقية.

ولفتت إلى أن النادى الكتالونى يُصر على موقفه، وأوضح للاعبيه أنه يريد التفاوض معهم على خفض رواتبهم. وختمت بأن هناك بعض الأسماء الذين لم يرغبوا فى التوقيع على «بوروفاكس» والانضمام لبقية زملائهم فى رفض مقترح بارتوميو، وهم تير شتيجن ولينجليت ودى يونج.

فى نفس السياق، برر رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة، سبب ظهور لاعبه عثمان ديمبلى، بمستوى متواضع خلال مواجهة خيتافى الأخيرة، بمنافسات الليجا. وقال كومان فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «عثمان ديمبلى كان يعمل بشكل جيد مؤخرًا، صحيح أنه خسر الكثير من الكرات فى الشوط الأول، لكن أيضًا هذا بسبب أسلوبه، واللعب بالداخل والمجازفة».

وأضاف: «لهذا السبب أخبرته أن يلعب أكثر على الأطراف، وفى الشوط الثانى كان أفضل، هناك الكثير من المنافسة فى خط الهجوم، وهو يعمل للحصول على المزيد من الدقائق». وسئل كومان عما إذا كان يعانى جريزمان من مشكلة نفسية نظرًا لعدم تأقلمه مع الفريق، وعلق: «لا.. أعتقد أنه يعمل بشكل جيد، هو يدرك أنه يجب عليه العمل لتغيير هذا». وأتم: «جريزمان يعرف وضعه جيدًا، ليس هو فقط، بل كل من يمكنهم تحسينه، إنه يعمل بشكل جيد، والشىء الوحيد الذى يمكنه القيام به هو الاستمرار فى العمل الجاد لتغيير وضعه».

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