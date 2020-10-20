شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك يوجه رسالة خاصة لرمضان صبحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، من عدم اهتمام جماهير الكرة المصرية بمباراة بيراميدز اليوم أمام حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية.

وكتب عبدالملك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «النهاردة دوري أبطال أوروبا ونفس الوقت ماتش بيراميدز مع كامل الاحترام والتقدير لبيراميدز محدش هيتفرج عليهم، تخيل لو ماتش للزمالك أو الاهلي مع ماتشات دوري الابطال الكل هيتفرج على الزمالك أو الاهلي».

وأضاف: «من الاخر الفلوس مهمة بس مش كل حاجة في الكورة ولو لعبت للاندية دي هتاخد فلوس وحب الناس».

وأكمل عبدالمك تغريداته: «اي حد بيقول ان الفلوس كل حاجة إلى بيلعب للزمالك والاهلي بياخد فلوس وكتير والله وخصوصاً اما تبقي لاعب صغير في السن ليه تفكر تاخد فلوس بس من غير ما تعمل تاريخ لنفسك ويتفتحلك مجالات كتير بعد ما تكبر وتبطل كورة وتلاقي كيانات تسندك».

ورد عبدالملك على بعض متتابعيه ساخراً من المقاولون العرب ومشاركته في النسخة المقبلة من الكونفدرالية:«المقاولون خد دوري وكاس ونزلوا درجة تانية عادي ومعندهمش ١٠ بيشجعوهم».

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