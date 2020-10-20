حسام حسن: الاتحاد قادر على تحقيق الألقاب وسأدعم صفوف الفريق ‏بالشباب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام حسن، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد السكندري، أن النادي الأحضر يمتلك مقومات النجاح وتحقيق الألقاب بجماهيريته الكبيرة ومجلس إدارته القوي. وأضاف حسام خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه مديراً فنياً للاتحاد:«مجلس الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي قادر على التعامل مع الأزمات وهذا أساس نجاح أي نادٍ». ووجه حسام حسن الشكر لمصيلحي مؤكداً أن وجوده على رأس منظومة النادي السكندري هي السبب الرئيسي في موافقته على العودة لتدريب زعيم الثغر. وأتم حسام حسن تصريحاته مؤكداً أنه سيقوم بالاتفاق مع مسئولي قطاع الناشئين على تدعيم صفوف الفريق الأول بعدة لاعبين واعدين من صفوف فريق الشباب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 105,547

تعافي 98,314

وفيات 6,130

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