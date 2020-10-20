مفاجأت من العيار الثقيل قبل لقاء يوفنتوس في دوري الابطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 افصح المدير الفني لفريق ​يوفنتوس الايطالي​، أندريا بيرلو عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة فريق ​دينامو كييف​ الأوكراني، وذلك مع افتتاح مشوره هذا الموسم ضمن منافسات دور المجموعات خلال فعاليات ​دوري أبطال أوروبا​، وهي التي شهدت مفاجأت من العيار الثقيل ابرزها جلوس الارجنتيني ​باولو ديبالا​ على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة يوفنتوس على الشكل التالي: ​تشيزني​ - دانيلو - ​بونوتشي​ - كيليني - كييزا - بنتانكور - رابيو - كوادرادو - ​رامسي​ - كولوسيفسكي - ​موراتا​. أما تشكيلة دينامو كييف فهي: بوشكان - كيدزيورا - زابرني - كارافاييف - مايكوليتكو - سيدورشوك - شابارينكو - تسيجانكوف - بيوالسكي - دو بينا - سوبرايا.

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